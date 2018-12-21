ПСЖ полює на півзахисника – клуб розглядає 3 топ-варіанти

Французький Парі Сен-Жермен планує підсилитись перед матчами плей-офф Ліги чемпіонів.

Керівництво ПСЖ спостерігає за чемпіонатом Англії в пошуках хавбека. В шорт-лист парижан входять три кандидати: Фабінью (Ліверпуль), Ідрісса Гуйє (Евертон) і Сеск Фабрегас (Челсі).

Рабйо узгодив контракт з Барселоною – трансфер може відбутися вже взимку

На такий крок ПСЖ спонукає Адріен Рабйо, який знаходиться за крок від переходу в Барселону.

В поточному сезоні чемпіони Франції очолють турнірну таблицю внутрішньої першості та зайняли перше місце в групі Ліги чемпіонів.

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