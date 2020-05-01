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ПСЖ полює на одного з найкращих опорників АПЛ – є дві альтернативи

1 травня 21:01 454 Читать на русском
ПСЖ полює на одного з найкращих опорників АПЛ – є дві альтернативи
Вілфред Ндіді / Reuters

ПСЖ намагається знайти гравця, який додасть потужності в центрі поля.

Чемпіони Франції націлилися на хавбека Лестера Вілфреда Ндіді, повідомляє ESPN.

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Нігерієць демонструє розкішний рівень гри другий сезон поспіль і користується чималим попитом на ринку. Лестер не налаштований відпускати одного з найкращих опорників АПЛ, тому ПСЖ слід готуватися до серйозних торгів. У парижан є два альтернативні варіанти у разі провалу з Ндіді – це Партей з Атлетіко та Бакайоко, який належить Челсі, але грає за Монако в оренді.

Додамо, що в поточному сезоні АПЛ нігерієць провів за Лестер 20 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.

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Англія Франція ПСЖ ПСЖ Трансфери ПСЖ Лестер Сіті Лестер Сіті Тьємуе Бакайоко Тьємуе Бакайоко Вілфред Ндіді Вілфред Ндіді Томас Партей Томас Партей
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