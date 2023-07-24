Національна спілка професіональних футболістів Франції (UNFP) виступила з заявою щодо виключення Мбаппе з заявки ПСЖ на турне Азією, повідомляє Reuters.

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"Всі гравці повинні користуватися такими ж умовами праці, як і решта професіональної робочої сили. UNFP вважає, що було б корисно нагадати керівникам, що тиск на працівника – наприклад, через погіршення умов його праці – з метою змусити його піти або прийняти те, що хоче роботодавець, є моральним утиском, який французьке законодавство рішуче засуджує.

Тож так, UNFP залишає за собою право вжити цивільних і кримінальних заходів проти будь-якого клубу, який поводитиметься таким чином", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що ПСЖ спонукає Мбаппе до переходу в інший клуб вже цього літа, аби не втратити нападника безкоштовно. Кіліан же хоче провести сезон 2023/24 в Парижі, після чого приєднатись до Реала.

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