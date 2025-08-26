Трансфер воротаря Джіджі Доннарумми з ПСЖ в Манчестер Сіті залежить від Едерсона.

ПСЖ готовий розпрощатися з Доннаруммою приблизно за 30 млн євро, інформує Фабріс Хокінс. Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті готовий саме стільки заплатити за воротаря.

Сам Доннарумма згоден продовжити кар'єру в АПЛ, і сторони вже досягли принципової домовленості. Однак цей трансфер багато в чому буде залежати від того, чи покине Етіхад воротар Едерсон.

Манчестер Сіті продовжує вести переговори з Галатасараєм.

Нагадаємо, що раніше ПСЖ придбав у Лілля на місце основного воротаря Люка Шевальє.

