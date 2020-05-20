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ПСЖ планує втрутитися у боротьбу за П'яніча

11:04 165 Читать на русском
ПСЖ планує втрутитися у боротьбу за П'яніча
Міралем П'яніч / АР

ПСЖ поповнив список претендентів на півзахисника Ювентуса Міралема П'яніча.

Чемпіони Франції вже контактували з представниками 30-річного боснійця, стверджує Le Parisien.

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ПСЖ шукає креативного хавбека на наступний сезон, і П'яніч видається гідним кандидатом. Упродовж кількох останніх тижнів лідера Ювентуса сватали в Барселону, однак наразі клуби не домовились. ПСЖ може скористатися невдачею каталонців і зробити свій хід у переговорах. Щоправда, клуб зі столиці Франції не готовий віддати Ювентусу всю суму (50 млн євро) відразу, а лише частинами.

Додамо, що П'яніч розпочинав кар'єру саме у Франції. Боснійця виховував Метц, а справжньою зіркою він став у Ліоні.

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Теги
Трансфери Барселона Барселона Міралем П'яніч Міралем П'яніч Ювентус Ювентус ПСЖ ПСЖ Італія Франція Трансфери ПСЖ
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