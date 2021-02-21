Чемпіонат Франції, 26 тур

ПСЖ – Монако – 0:2

Голи: Діоп, 6, Маріпан, 51

У вівторок ПСЖ розбив Барселону на Камп Ноу та практично гарантував собі путівку в 1/4 фіналу ЛЧ. Відповідно, команда Почеттіно в хорошому настрої підходила до протистояння з Монако, який під керівництвом Ніко Ковача посідає 4 місце турнірної таблиці Ліги 1.

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Поєдинок на Парк де Пренс розпочався вдало для монегасків, які забили вже на 6-й хвилині. Діоп у падінні головою замкнув скидку Агілара. Пропущений гол знітив парижан – Мбаппе та Ко ніяк не могли відігратися, а по перерві м'яч вдруге влетів у сітку воріт Кейлора Наваса. Після розіграшу стандарту відзначився Маріпан. Цей гол став останнім у матчі.

Монако впевнено втримав переможний результат та підібрався до ПСЖ на відстань двох очок. А от команда Почеттіно відпустила Лілль вже на 4 пункти та змушена вдовольнитися проміжним третім місцем турнірної таблиці. У пасиві парижан вже 6 поразок у чемпіонаті.

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