ПСЖ підтримує контакт з батьком Мессі – парижани готуються до офіційних перемовин взимку
Чинний чемпіон Франції планує здійснити найгучніший трансфер 2021 року.
ПСЖ спробує підписати Ліонеля Мессі під час літнього трансферного вікна 2021-го, для цього парижани зконтактувались з батьком зірки Барселони, повідомляє ESPN.
"Мессі одночасно імператор і монарх": екс-агент Грізманна викрив ганебну поведінку капітана Барселони за межами поля
Вже у січні французький гранд офіційно розпочне діалог з представниками аргентинця, адже чинний контракт Ліонеля з Барсою завершується влітку наступного року.
Нагадаємо, Мессі влітку хотів змінити клуб, але керівництво каталонців відмовило нападнику.
"Священні корови" визнали помилки – хто найбільше вразив Кумана в Барселоні та фаворит ЛЧ, який "сильно вирвався вперед"