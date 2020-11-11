ПСЖ спробує підписати Ліонеля Мессі під час літнього трансферного вікна 2021-го, для цього парижани зконтактувались з батьком зірки Барселони, повідомляє ESPN.

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Вже у січні французький гранд офіційно розпочне діалог з представниками аргентинця, адже чинний контракт Ліонеля з Барсою завершується влітку наступного року.

Нагадаємо, Мессі влітку хотів змінити клуб, але керівництво каталонців відмовило нападнику.

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