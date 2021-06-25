ПСЖ офіційно оголосив про підписання двох молодих гравців – Сенні Маюлу та Ітана Мбаппе.

"Ці перспективні молоді таланти дотепер розвивали свої здібності у юнацькій команді ПСЖ.

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Зараз вони пов’язали своє життя зі столичним клубом на три сезони. Ми бажаємо їм великих успіхів у футболці Парі Сен-Жермен", – йдеться на офіційному сайті парижан.

Додамо, Сенні Маюлу та Ітану Мбаппе нещодавно виповнилося по 14 років. Останній є рідним братом форварда ПСЖ та збірної Франції Кіліана Мбаппе, який може покинути паризький клуб вже цього літа.

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