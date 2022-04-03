Керівництво парижан вперто не хоче втрачати лідера команди, у якого 30 червня завершується контракт з клубом.

Мбаппе відхилив всі пропозиції ПСЖ щодо підписання нової угоди. Величезна зарплатня не переконала нападника залишитися у столиці Франції, а виліт з ЛЧ від Реала, схоже, став останньою краплею.

Клуб готовий запропонувати Кіліану капітанську пов'язку. До гри Маркіньйоса виникає все більше питань, а от Мбаппе вважають ідеальним кандидатом, повідомляє L'Equipe.

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Передусім, він народився в Парижі. Також сімка ПСЖ постійно допомагає молодим гравцям і проявляє характер у відповідальні моменти – наприклад, саме він забив обидва голи команди у програному протистоянні з Реалом.

Наразі Мбаппе не озвучив свого фінального рішення. У Парижі розраховують, що надання статусу капітана на постійній основі може змінити думку лідера команди.

У сезоні 2021/22 Кіліан зіграв 37 матчів. Забив 26 голів та віддав 17 асистів. Першого липня він може стати вільним агентом. Головним претендентом на 23-річного чемпіона світу є мадридський Реал, хоча останнім часом заговорили і про інтерес Барселони.

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