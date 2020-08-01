ПСЖ підготував 30 мільйонів на зірку Баварії

Французький Парі Сен-Жермен поповнив перелік клубів, які проявляють інтерес до півзахисника мюнхенської Баварії Тьягу Алькантари.

Парижани готові віддати 30 млн євро за хавбека, повідомляє Le 10 Sport.

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Така сума цілком може влаштувати Баварію. Мюнхенці готові продати Алькантару після того, як він відмовився підписати новий контракт із чемпіоном Німеччини. Тренерський штаб ПСЖ вважає, що досвідчений іспанець підсилить центр поля команди Томаса Тухеля.

У минулому сезоні Тьягу Алькантара провів 36 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

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