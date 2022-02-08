ПСЖ переживає кадрове жахіття перед Реалом – ще одне зіркове поповнення в лазареті
22:26 - Читать на русском
ПСЖ має величезні проблеми зі складом перед початком плей-офф Ліги чемпіонів.
Хавбек Леандро Паредес приєднався до Неймара, Рамоса і Еррери у лазареті, інформує L’Équipe.
Зідан хоче возз'єднатись із Роналду в ПСЖ – перша вимога екс-тренера Реала
У аргентинця проблеми з привідним м'язом. Паредес точно пропустить гру чемпіонату Франції з Ренном, а також під великим питанням на перший поєдинок проти Реала. Парижани прийматимуть "вершкових" 15 лютого.
Додамо, що у поточному сезоні Паредес провів 16 матчів та відзначився двома результативними передачами.
4 очевидні фаворити, Мессі, Роналду та Яремчук – аутсайдери: оцінка пар 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter