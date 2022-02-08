ПСЖ має величезні проблеми зі складом перед початком плей-офф Ліги чемпіонів.

Хавбек Леандро Паредес приєднався до Неймара, Рамоса і Еррери у лазареті, інформує L’Équipe.

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У аргентинця проблеми з привідним м'язом. Паредес точно пропустить гру чемпіонату Франції з Ренном, а також під великим питанням на перший поєдинок проти Реала. Парижани прийматимуть "вершкових" 15 лютого.

Додамо, що у поточному сезоні Паредес провів 16 матчів та відзначився двома результативними передачами.

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