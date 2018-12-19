ПСЖ переміг Орлеан та вийшов у 1/4 фіналу Кубка французької ліги

ПСЖ пробився до чвертьфіналу Кубка французької ліги. Підопічні Томаса Тухеля здолали представника Ліги 2 Орлеан.

Кубок французької ліги, 1/8 фіналу

Орлеан – ПСЖ – 1:2

Голи: Лопі, 70 – Кавані, 41, Діабі, 81

ПСЖ вирвав перемогу над скромним Орлеаном лише під завісу гри – на 81-й хвилині Діабі вдруге вразив ворота середняка Ліги 2. Рахунок в першому таймі відкрив Кавані, проте у другому таймі Лопі вирівняв результат.

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До слова, ПСЖ грав практично оптимальним складом: на поле вийшли Буффон, Мбаппе, Ді Марія, Кавані, Дракслер та Дані Алвес.