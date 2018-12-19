ПСЖ переміг Орлеан та вийшов у 1/4 фіналу Кубка французької ліги

Англія — 18 груд 1414
-
Манчестер Сіті переміг Лестер та вийшов у півфінал Кубка ліги, Зінченко виконав переможний удар у серії пенальті
-
Гол Яремчука допоміг Генту перемогти Сент-Трюйден Безуса та вийти у півфінал Кубка БельгіїБельгія — 18 груд 242
-
Динамо запропонували 20 млн євро за ЦиганковаУкраїна — 18 груд 2495
-
Рабйо узгодив контракт з Барселоною – трансфер може відбутися вже взимкуІспанія — 18 груд 488
-
Аль-Айн у серії пенальті переміг Рівер Плейт, ставши першим фіналістом Клубного чемпіонату світуСвіт — 18 груд 488
Всі новини