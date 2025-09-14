Луїс Енріке продовжує довіряти Забарному. Ілля потрапив у основу в другому поспіль матчі ПСЖ – і в третьому із чотирьох загалом (на Суперкубок УЄФА українець заявитись не встиг). Загалом до нашого земляка нарікань немає, однак дві прикрі помилки наприкінці зустрічі з Тулузою призвели до пропущених голів. Проти Ланса треба було зіграти надійніше.

Ймовірно, Забарний опинився в основі не тільки через довіру тренера. Головний конкурент – Маркіньйос – тільки-но повернувся з Бразилії, тож навряд чи він був готовий вийти з човна на бал. Крім того, капітана могли берегти до Ліги чемпіонів, яка для Парижу стартує в середу.

Початок матчу виявився вкрай важким для ПСЖ. Вже на 3-й хвилині Кварацхелія отримав болісний удар шипами в литку. Едуар отримав за нього жовту картку, а Хвіча через 25 хвилин змушений був покинути поле. І не тільки поле, а й стадіон – подряпаний м'яч таки вийшов із ладу.

На 8-й же хвилині арбітр призначив вільний удар на користь гостей. Нюанс крився у місці призначення – його поставили прямо в штрафному ПСЖ. Так сталося внаслідок розрізного пасу Гілавогі на Томассона. Беральдо був першим на м'ячі, але під тиском суперника неоковирно покотив у свої ворота. Шевальє довелося зіграти руками.

Голкіпер виставив масивну стінку із Забарним, однак Товен після розіграшу вільного удару зумів поцілити у площину. Гарматний постріл з меж карного майданчика прийшовся по позиції Шевальє – Люка парирував грудьми!

Покарання за марнотратство прилетіло вже на 15-й хвилині. Вітінья знайшов Барколя на лівому фланзі, а той скористався пасивністю захисника перед собою. Переклавши м'яч під праву, Бредлі закрутив його в дальню дев'ятку – 1:0!

Загалом матч давався парижанам важко. Ланс дуже добре перекривав центр поля, вибудовуючи компактний блок, а ширину в задній лінії забезпечувала п'ятірка захисників. Навіть магічний Вітінья не міг знайти варіантів для просування. Після забитого гола парижани створили тільки один реальний момент – Мбає з пасу Вітіньї на 32-й хвилині, вийшов сам на сам (під кутом), проігнорував поперечне відкривання й пробив у голкіпера.

У компенсований час Гонсалу Рамуш п'яткою замикав простріл з правого флангу, але удар не вийшов, та і гості все контролювали. Ось і вся гострота. Ланс же створив набагато цікавіші моменти.

Один із найкращих стався на 28-й хвилині. "Криваво-золоті" вискочили у контратаку, яку Товен завершував прострілом з лівого краю штрафного. Едуар був готовий замикати на дальній стійці, однак Забарний в останню мить підставив ногу. Ілля дуже ризикував, адже після його дії м'яч пройшов поруч з каркасом – але вибору в українця все одно не було.

Після цього наш земляк ще й зняв подачу з кутового, та і загалом Забарний виглядав переконливо. Практично всі єдиноборства до перерви були виграні, а в складних перепасовках участі він не брав. Обрізок під пресингом теж не виникало.

Тим більш прикрим став епізод на 37-й хвилині, коли пішов простріл Агілара з правого флангу. Цього разу Забарний не виставив ногу – чи то передумав її викидувати. Так чи інакше, м'яч дійшов до Едуара, а той пробив з лівого кута воротарського. Шевальє врятував.

У компенсований час Товен міг зрівнювати рахунок внаслідок чергового кросу й рикошету від ноги Ернандеса. Флоріан вистрілив низом, однак сфера пройшла у сантиметрах від лівої стійки. У цьому епізоді Забарний грав з іншим футболістом. Зрештою, команди відправились відпочивати за мінімальної переваги ПСЖ.

На початку другого тайму гості спробували попресингувати. Нічого путнього з цього не вийшло, а на 58-й хвилині ПСЖ ще й забив другий гол. Дубль оформив Барколя – Бредлі отримав розрізний пас від Вітіньї та вгатив з-за меж штрафного у лівий нижній. 2:0!

Ланс не здавався. На 58-й хвилині забивати міг Товен (його постріл метрів з 22-х парирував Шевальє), а на 62-й Сіма вибігав віч-на-віч. У останньому епізоді виникали певні питання до Забарного, адже Ілля спробував накрити суперника на прийомі й не встиг. Втім, довести епізод до завершення Абдалла не зміг.

Забарний виправився за помилку на 79-й хвилині, коли Товен розрізав оборону пасом на хід Сімі. Ілля наздогнав хавбека й зіграв з ним щільно, не дозволивши дістатись до м'яча. Загалом, українець набив дуже хорошу статистику проти Ланса.

ПСЖ намагався контратакувати, однак команді заважали травми. Ще на 57-й хвилині довелося замінити Лі Кан Іна (кореєць потягнув м'яз), а на 69-й Беральдо підвернув гомілкостоп. Пошкодження виявилось настільки серйозним, що Лукаса довелося виносити на ношах – тепер у парижан залишається лишень три здорових центрбеки (Маркіньйос, Забарний і Пачо).

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу ПСЖ з рахунком 2:0. Підопічні Луїса Енріке продовжують тріумфальну ходу по національній першості, вигравши чотири матчі поспіль. Тепер необхідно здобувати результат у Лізі чемпіонів.

