Дієтолог Жирони Серхі Матео приєднається до тренерського штабу клубних чемпіонів Європи після десяти років роботи в Каталонії.

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Після десяти років роботи в Жироні Серхі Матео, більш відомий як Мате, береться за новий амбітний професійний виклик, приєднавшись до тренерського штабу. Про це інформує Mundo Deportivo. Фахівець зі спортивного харчування увійде до команди Луїса Енріке, який високо оцінив досягнення Матео в Жироні.

Мате відповідав за харчування і контроль дієти основного складу Жирони протягом останнього десятиліття – періоду значного зростання каталонської команди. Його досвід не залишився непоміченим.

За іронією долі, ПСЖ був першим суперником Жирони в Лізі чемпіонів, і цей історичний дебют Мате відбувся в складі каталонців, завершившись мінімальною перемогою французької команди на Парк де Пренс.

У свої 39 років Матео може похвалитися солідною академічною освітою. Він має диплом з харчування людини та дієтології Університету Віка, а також ступінь магістра і три ступені магістра за своєю спеціальністю. Крім того, він брав участь у декількох сторонніх проектах, пов'язаних зі спортивним харчуванням, що ще більше зміцнило його професійну репутацію.

Серхі Матео працював у Жироні з трьома українцями: Артемом Довбиком, Віктором Циганковим і Владиславом Крапівцовим.

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