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ПСЖ переконує Мбаппе підписати новий контракт з космічною зарплатою

15:14 - Читать на русском
ПСЖ переконує Мбаппе підписати новий контракт з космічною зарплатою
Нассер Аль-Хеллаїфі та Кіліан Мбаппе / Фото ПСЖ

Парижани побоюються втратити свою головну зірку і готові на радикальні кроки.

ПСЖ пропонує Кіліану Мбаппе продовжити співпрацю з чинним тріумфатором чемпіонату Франції на привабливих фінансових умовах, повідомляє L`Equipe.

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Якщо форвард погодиться на новий контракт, то отримуватиме близько 40 млн євро на рік. Для порівняння, зараз таку суму у паризькому клубі отримує Неймар. Чинна угода Кіліана з клубом розрахована до літа 2022-го.

У нинішньому сезоні Ліги 1 Мбаппе провів 20 матчів, в яких відзначився 18-ма голами та 6-ма асистами.

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ПСЖ ПСЖ Франція Кіліан Кіліан Мбаппе
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