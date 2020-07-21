ПСЖ переконує Мбаппе підписати новий контракт з космічною зарплатою

Парижани побоюються втратити свою головну зірку і готові на радикальні кроки.

ПСЖ пропонує Кіліану Мбаппе продовжити співпрацю з чинним тріумфатором чемпіонату Франції на привабливих фінансових умовах, повідомляє L`Equipe.

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Якщо форвард погодиться на новий контракт, то отримуватиме близько 40 млн євро на рік. Для порівняння, зараз таку суму у паризькому клубі отримує Неймар. Чинна угода Кіліана з клубом розрахована до літа 2022-го.

У нинішньому сезоні Ліги 1 Мбаппе провів 20 матчів, в яких відзначився 18-ма голами та 6-ма асистами.

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