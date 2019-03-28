ПСЖ переконав Аллана переїхати до Франції, – UOL

Півзахисник Наполі Аллан, швидше за все, продовжить кар'єру в ПСЖ.

ПСЖ переконав півзахисника Аллана перейти до них, повідомляє UOL Esporte. Із 28-річним бразильцем розмовляли його співвітчизники Маркіньйос, Тіаго Сілва, Дані Алвес та Неймар.

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Парижани зроблять пропозицію Наполі в 60 млн євро. Сам гравець не хоче йти зі скандалом і сподівається, що італійський клуб прийме пропозицію.

Загалом повідомляється, що французам доведеться заплатити за футболіста до 100 млн євро.