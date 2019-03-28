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ПСЖ переконав Аллана переїхати до Франції, – UOL

08:00 632 Читать на русском
ПСЖ переконав Аллана переїхати до Франції, – UOL
Аллан / соцмережі

Півзахисник Наполі Аллан, швидше за все, продовжить кар'єру в ПСЖ.

ПСЖ переконав півзахисника Аллана перейти до них, повідомляє UOL Esporte. Із 28-річним бразильцем розмовляли його співвітчизники Маркіньйос, Тіаго Сілва, Дані Алвес та Неймар.

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Парижани зроблять пропозицію Наполі в 60 млн євро. Сам гравець не хоче йти зі скандалом і сподівається, що італійський клуб прийме пропозицію.

Загалом повідомляється, що французам доведеться заплатити за футболіста до 100 млн євро.

Теги
Трансфери Тіаго Сілва Тіаго Сілва Трансфери Чемпіонату Італії Дані Алвес Дані Алвес Маркіньйос Маркіньйос Маркес Аллан Маркес Аллан Неймар Неймар Наполі Наполі Франція
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