Матч Ліги чемпіонів проти Ман Сіті може суттєво вплинути на майбутнє аргентинця в клубі, інформує журналіст Франсеск Агілар.

Почеттіно – про проблеми ПСЖ: Гравцям нав'язують, що вони мають лише права, а не обов'язки

Влітку керівництво ПСЖ запросило зіркову компанію гравців на чолі з Ліонелем Мессі, тому мало відповідні вимоги. Результати команди виглядають добре – безапеляційне лідерство в Лізі 1 і стабільна хода в ЛЧ. Втім, боси клубу занепокоєні стилем гри та натужними перемогами. Якщо Почеттіно у найближчих матчах не зможе витягнути із зіркового складу більше яскравості, то постане питання про зміну тренера.

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Додамо, що матч Манчестер Сіті – ПСЖ відбудеться 24-го листопада. Французи виграли перший поєдинок з рахунком 2:0, однак у таблиці поступаються одним очком.

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