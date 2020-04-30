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ПСЖ отримає титул, Ліон не потрапить у єврокубки вперше за 20 років – можливі наслідки закриття Ліги 1

30 квітня 14:07 6208 Читать на русском
ПСЖ отримає титул, Ліон не потрапить у єврокубки вперше за 20 років – можливі наслідки закриття Ліги 1
ПСЖ / Getty images

Французька Ліга 1 стала першою серед європейських топ-5 чемпіонатів, вирішивши не продовжувати сезон через пандемію коронавірусу.

На засіданні Виконавчого комітету Федерації футболу Франції 28 квітня було офіційно затверджено рішення про дострокове завершення сезону 2019/20 у Лізі 1, Лізі 2 та жіночій лізі.

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За інформацією видання L'Équipe, французи не підуть шляхом Нідерландів, які вирішили не вручати чемпіонський титул у нинішньому сезоні жодній команді. Відтак ПСЖ оголосять чемпіоном Франції сезону-2019/20. Марсель та Ренн отримають путівки в Лігу чемпіонів, а Лілль, Реймс та Ніцца – в Лігу Європи. Ам'єн і Тулуза вилетять в Лігу 2. Цікаво, що Ліон вперше з 1997 року не зіграє у єврокубках. Невдовзі про рішення мають оголосити офіційно.

Футбольний сезон у Лізі 1 був припинений 13 березня через спалах COVID-19. На той момент ПСЖ впевнено очолював турнірну таблицю, випереджаючи Марсель на 12 очок.

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