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ПСЖ отримає допомогу від двох ветеранів команди на Лігу чемпіонів – контракти зірок завершуються

11:24 - Читать на русском
ПСЖ отримає допомогу від двох ветеранів команди на Лігу чемпіонів – контракти зірок завершуються
Тьягу Сілва та Едінсон Кавані / Фото ФК ПСЖ

Легенди паризького клубу не залишать свою команду під час найпрестижнішого клубного турніру.

Форвард Едінсон Кавані та захисник Тьягу Сілва вирішили залишитись у таборі ПСЖ на ключові матчі Ліги чемпіонів, повідомляє Sky Italia.

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Контракти ветеранів клубу завершуються наприкінці червня і сторони не планують продовжувати співпрацю, але з огляду на перенесення поєдинків ЛЧ на серпень, гравці вирішили допомогти команді.

За інформацією ЗМІ, 35-річний Сілва та 33-річний Кавані не мають наміру завершувати кар'єру та мають достатньо пропозицій від європейських грандів. Нагадаємо, за сумою двох матчів 1/8 фіналу ЛЧ ПСЖ здолав Борусію Д (3:2) та пробився в наступний раунд.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Ліга чемпіонів Тьягу Тьягу Сілва Едінсон Едінсон Кавані
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