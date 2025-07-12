Єдиним клубом, який наразі готовий викласти бажані Борнмутом 70 мільйонів євро за Іллю Забарного, є Ньюкасл, повідомляє Динамо Київ Inside.

ПСЖ призупинив перемовини з Борнмутом щодо Забарного – перемога над Челсі може вплинути на трансфер

Головний тренер Едді Хау та власники "сорок" дуже хочуть бачити українця у своїй команді і не поступаються в цьому амбіціям Парі Сен-Жермен.

За інформацією джерела, вже найближчим часом до боротьби за 22-річного захисника можуть долучитися ще два потужні гранди англійської Прем’єр-ліги, які виступають у Лізі чемпіонів. Це значно ускладнить трансферну гонку, яка, як зазначається, лише розпочинається.

Нагадаємо, Ілля Забарний у минулому сезоні провів за Борнмут 39 матчів та відзначився однією результативною передачею.

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