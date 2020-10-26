Керівництво ПСЖ визначило пріоритетом продовження контракту із своїм зірковим форвардом Кіліаном Мбаппе, чинна угода якого розрахована до літа 2022-го, повідомляє AS.

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Нова пропозиція для Кіліана може похитнути у таборі парижан авторитет іншої зірки – Неймара, але у ПСЖ не надто цим переймаються, зосередившись на талановитому французі. Спортивний директор чемпіона Франції Леонардо заручився підтримкою батька Кіліана, який має вагомий вплив на майбутнє свого сина, але попри це, останнє слово залишатиметься за 21-річним форвардом.

Раніше повідомлялось, що Мбаппе хотів би продовжити кар'єру в Реалі, який також зацікавлений у підписанні француза.

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