У Франції провели жеребкування 1/8 фіналу місцевого кубкового протистояння.

ПСЖ влаштував погром у Кубку Франції – Мбаппе оформив хет-трик і святкував ювілей

Центральним поєдинком стане зустріч ПСЖ з Ніццою, яка після 19-ти турів Ліги 1 розташувалась на 2-й сходинці у турнірній таблиці. Пояєдинки 1/8 фіналу Кубка Франції заплановані на 29-30 січня.

Нагадаємо, чинним тріумфатором турніру є ПСЖ, який у тогорічному фіналі зумів впевнено здолати Монако (2:0).

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