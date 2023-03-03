Французький столичний гранд поступився німцям у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Матч-відповідь запланований на 8 березня, але у ньому не зіграє бразильська суперзірка.

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"Неймар не буде доступний для нас у двох наступних матчах. Я не можу сказати, що його відсутність є незначною, вона є негативною для нас", – заявив Крістоф Гальтьє на прес-конференції. У понеділок заплановані додаткові медичні тести.

Нагадаємо, 31-річний бразилець отримав травму зв'язок гомілковостопного суглоба у матчі проти Лілля 19 лютого, через що вже пропустив дуель проти Марселя Руслана Маліновського (3:0). Окрім поєдинку з Баварією, Неймар не зіграє завтра з Нантом у Лізі 1.

Загалом в активі нападника 29 матчів у футболці ПСЖ у сезоні, 18 голів та 17 результативних передач.

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