ПСЖ оштрафований за образливі банери фанів проти Неймара

Чемпіон Франції змушений виплатити штраф через неналежну поведінку власних вболівальників у першому турі Ліги 1.

ПСЖ розпочав чемпіонат Франції з розгрому Німа, однак має неприємності за підсумками цього поєдинку. Річ у тім, що під час матчу фани ПСЖ вивісили образливі банери на адресу Неймара, за які клуб оштрафований на 2 тисячі євро, інформує Дисциплінарний комітет Ліги 1.

"Неймар – син хвойди": фани ПСЖ познущались з форварда – Барселона намагається врятувати бразильця

Вболівальники на Парк-де-Пренс закликали бразильця покинути клуб, висловлювали огиду від його ниття в Парижі та ображали матір футболіста. Сума покарання мізерна, але сам інцидент підливає масла у вогонь.

Нагадаємо, що ПСЖ вже відхилив пропозиції Барселони, Реала та Ювентуса щодо трансферу Неймара.

ПСЖ відхилив грандіозну пропозицію Реала – обмін Неймара на 100 мільйонів євро, Бейла, Хамеса та Наваса