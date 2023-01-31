Офіційно угоду буде укладено у вівторок, 31 січня.

У передостанній день зимового трансферного вікна ПСЖ досяг із Челсі домовленності щодо трансферу вінгера Хакіма Зієша. Про це інформує Voetbal International.

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Повідомляється, що угоду буде закрито у вівторок, 31 січня. Імовірно Зієш перейде в ПСЖ на правах оренди.

У Челсі Хакім не вважався гравцем основного складу. Він провів у цьому сезоні за "синіх" 15 неповних матчів, у яких зіграв лише 610 хвилин.

Раніше 29-річний півзахисник збірної Марокко був пов'язаний із трансфером у Манчестер Юнайтед, Тоттенгем, Барселону, Мілан та Рому.

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