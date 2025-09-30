Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке визначився з гравцями, які поїдуть до Каталонії на матч з Барселоною у другому раунді Ліги чемпіонів.

ПСЖ включив у заявку 20 гравців на протистояння з Барселоною. Український захисник Ілля Забарний потрапив до списку.

Перед матчем ЛЧ у Луїса Енріке достатньо кадрових проблем. Основна трійка атакувальних гравців – Хвіча Кварацхелія, Дезіре Дуе та Усман Дембеле не зіграють через травми. Також залишається в лазареті Маркіньйос. З іншого боку тренер зможе розраховувати на Вітінью та Жоау Невеша.

Нагадаємо, Барселона прийматиме ПСЖ у другому турі Ліги чемпіонів у середу, 1 жовтня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

