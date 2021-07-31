Тренерський штаб Парі Сен-Жермен визначився із переліком виконавців, які зможуть вийти проти Лілля у двобої за Суперкубок Франції.

Маурісіо Почеттіно взяв на матч 23-х гравців, повідомляє офіційний сайт клубу.

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До заявки потрапили літні новачки парижан – оборонець Хакімі та хавбек Вейналдум. Також знайшлося місце і для виконавців із основної обойми попереднього сезону: Дракслера, Гуйє, Еррери, Ікарді, Керера, Кімпембе, Курзава і Кейлора Наваса. Натомість не потрапили до заявки чемпіон Європи Доннарумма, травмований екс-капітан Реала Серхіо Рамос, а також атакувальне тріо Ді Марія-Мбаппе-Неймар.

До слова, матч Лілль – ПСЖ відбудеться у неділю, 1 серпня, на тель-авівському стадіоні Блумфілд.

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