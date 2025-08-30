Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке визначився з гравцями, які вирушать до Тулузи на гру Ліги 1.

Тренерський штаб ПСЖ викликав на матч проти Тулузи у третьому турі Ліги 21 гравця. Про це повідомляє прес-служба команди.

Ілля Забарний потрапив до заявки ПСЖ. Також Луїс Енріке, наставник парижан, зможе розраховувати на повернення до складу Хвічі Кварацхелії, який пропускав через невелике пошкодження гру з Анже у минулому турі.

Поза складом опинилися голкіпер Джанлуїджі Доннарумма та захисник Преснель Кімпембе. Хоча Сенні Маюлю тренувався з командою, Луїс Енріке вирішив не ризикувати і залишив його поза заявкою.

Зустріч ПСЖ та Тулузи розпочнеться о 22:05 за київським часом.

