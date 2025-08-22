ПСЖ оголосив заявку на черговий матч з величезною втратою – Забарний дізнався свою долю, повернення лідера
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке визначився з гравцями, які зіграють у другому турі Ліги 1 проти Анже.
Тренерський штаб "синьо-червоних" включив в заявку на матч проти Анже 21 футболіста. Варто зауважити, що до складу ПСЖ повертається Жоау Невеш, який не брав участі у першому турі.
Луїс Енріке не зможе розраховувати на Сенні Маюлю. 19-річний півзахисник відновлюється після травми. Щодо Іллі Забарного, то український захисник потрапив до заявки. А ось Хвіча Кварацхелія не зіграє через невеликий дискомфорт.
Нагадаємо, матч ПСЖ – Анже запланований на п'ятницю, 22 серпня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
