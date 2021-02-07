Бразилець потрапив у попередню заявку на матч 24 туру Ліги 1 проти Марселя, повідомляє офіційний Twitter клубу.

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Неймар пропустив вчорашнє тренування через гастроентерит, і Почеттіно ризикував втратити зірку. Вочевидь, найдорожчий гравець світу оперативно впорався зі своєю проблемою та готовий допомогти команді.

Нагадаємо, ПСЖ посідає третю сходинку Ліги 1, поступаючись Ліллю і Ліону. Марсель нещодавно звільнив Віллаша-Боаша та йде дев'ятим.

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