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ПСЖ оголосив про трансфер хавбека Зеніта Паредеса

11:24 46 Читать на русском
ПСЖ оголосив про трансфер хавбека Зеніта Паредеса
Леандро Паредес / ФК ПСЖ

Півзахисник Зеніта Леонардо Паредес став гравцем Парі-Сен-Жермен.

Парижани на офіційному сайті оголосили про перехід аргентинця Леонардо Паредеса. Повідомляється, що він підписав контракт з ПСЖ до 30 червня 2023 року. Про фінансові деталі трансферу не повідомляється.

Ракицький офіційно перейшов у Зеніт

Попереднім клубом Паредеса був Зеніт, за який він зіграв 61 матч, забив 10 голів та віддав 15 гольових передач. Леонардо виступатиме у Парижі під 8 номером.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ПСЖ заплатить Зеніту за гравця 40 млн євро.

Форвард, якого хотіло Динамо, здійснив шокуючий фол проти зірки ПСЖ – "він міг завершити його кар'єру", а VAR провалився

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