Паризький клуб відзвітував про травмованих напередодні поєдинку з Монпельє.

Форвард ПСЖ Ліонель Мессі не допоможе команді Маурісіо Почеттіно у домашньому поєдинку 8-го туру Ліги 1 проти Монпельє, повідомляє офіційний сайт парижан.

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34-річний аргентинець відновив бігову роботу після травми коліна під час зустрічі з Ліоном, його участь у матчі ЛС проти Ман Сіті (28 вересня) визначиться після подальшого огляду.

Серхіо Рамос та Марко Вератті ще не відновились від травм продовжують працювати індивідуально.

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