ПСЖ оголосив про підписання чергового коштовного новачка
Уругваєць Мануель Угарте перейшов до складу ПСЖ, підписавши контракт на 5 років.
ПСЖ офіційно оголосив про перехід уругвайського півзахисника Мануеля Угарте, останнім клубом якого був португальський Спортінг. Про це пише клубна прес-служба.
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За офіційною інформацією, контракт футболіста з клубом розрахований на 5 років – до літа 2028.
Варто зазначити, що ПСЖ виграв боротьбу за футболіста у лондонського Челсі. "Сині" були ближчими до трансферу, але французький клуб заплатив більше – Спортінг отримає 60 мільйонів євро.
Нагадаємо, у минулому сезоні опорний півзахисник провів 47 матчів за Спортінг, в яких відзначився 1 результативною передачею.