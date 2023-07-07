Уругваєць Мануель Угарте перейшов до складу ПСЖ, підписавши контракт на 5 років.

ПСЖ офіційно оголосив про перехід уругвайського півзахисника Мануеля Угарте, останнім клубом якого був португальський Спортінг. Про це пише клубна прес-служба.

"Турецький Мессі" сконфузився на презентації в Реалі і поставив президента у незручне становище

За офіційною інформацією, контракт футболіста з клубом розрахований на 5 років – до літа 2028.

Варто зазначити, що ПСЖ виграв боротьбу за футболіста у лондонського Челсі. "Сині" були ближчими до трансферу, але французький клуб заплатив більше – Спортінг отримає 60 мільйонів євро.

Нагадаємо, у минулому сезоні опорний півзахисник провів 47 матчів за Спортінг, в яких відзначився 1 результативною передачею.