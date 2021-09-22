Тренерський штаб ПСЖ не зможе розраховувати на найсильніший склад під час матчу 7-го туру Ліги 1.

Як і очікувалося, Ліонель Мессі сьогодні ввечері не зіграє з Метцом. Аргентинець отримав травму у грі з Ліоном, точні терміни реабілітації після якої досі невідомі.

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ПСЖ вилетів у Мец сьогодні вранці. Окрім Мессі, у складі делегації парижан не було Серхіо Рамоса та Марко Верратті, які також досі перебувають у клубному лазареті.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні ПСЖ виграв усі матчі в рамках Ліги 1, але стартував у Лізі чемпіонів з нічиєї проти Брюгге та програв Суперкубок Франції Ліллю.

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