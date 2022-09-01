ПСЖ на своєму офіційному сайті повідомив про завершення переходу Карлоса Солера з Валенсії.

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Трансфер іспанця обійшовся у 18 млн євро, повідомляє Transfermarkt. Контракт Карлоса розрахований до 30 червня 2027 року.

Зазначимо, що Солер вже зіграв у 3 матчах за Валенсію у цьому сезоні, забивши 1 гол. В торішній кампанії хавбек зіграв 38 матчів у всіх змаганнях, записавши до свого активу 12 голів та 5 асистів.

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