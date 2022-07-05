Паризький клуб нарешті досяг угоди з Маурісіо Почеттіно про завершення співпраці.

Про звільнення аргентинського фахівця було відомо давно, але сторони продовжували торгуватися за умови, на яких Почеттіно та його штаб покинуть Париж. Очевидно, консенсусу досягнуто.

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ПСЖ на своєму офіційному сайті підтвердив, що завершив співпрацю з Маурісіо Почеттіно. Клуб подякував тренеру і його штабу за виконану роботу. Нагадаємо, аргентинець очолив парижан в січні 2021 року і відтоді зібрав із командою повний комплект внутрішніх трофеїв – Кубок, Суперкубок та чемпіонат Франції.

Новим головним тренером ПСЖ стане Крістоф Гальтьє. Парижани запланували презентацію на 14:45.

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