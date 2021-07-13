Захисник Мітчелл Баккер продовжить свою кар'єру в складі леверкузенського Байєра.

Леверкузенці на своєму офіційному сайті оголосили про підписання лівого оборонця ПСЖ Мітчелла Баккера.

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Контракт розрахований до червня 2025 року. Сума трансферу не розголошується, хоча Transfermarkt повідомляє, що за гравця заплатили 7 млн євро.

До слова, в минулому сезоні Баккер відіграв у 40 матчах за ПСЖ в усіх змаганнях, записавши до свого активу 2 результативні передачі.

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