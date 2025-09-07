ПСЖ оголосив про відхід Преснеля Кімпембе, який провів у клубі цілих 20 років. Він прийшов до парижан у 2005 році в десятирічному віці, а в 2013 році став гравцем першої команди. Він зіграв за неї 165 матчів, але в 2023 році порвав ахіллове сухожилля.

Від цієї травми Кімпембе так і не оговтався. У Преснеля залишався рік за контрактом з ПСЖ, але він вирішив його розірвати заради ігрової практики. Захисник підписав угоду з Катар Спортс Клаб, який зараз посідає друге місце в чемпіонаті Катару.

Найкращим матчем Кімпембе в ПСЖ стала гра проти Барселони в першій зустрічі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (4:0). У ній захисник "закрив" Ліонеля Мессі.