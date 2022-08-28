Баски орендували екс-гравця збірної Іспанії на сезон 2022/23. Влітку наступного року Атлетік отримає право викупу Еррери, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Андер Еррера вже виступав за "левів" з 2011-го по 2014 рік (128 матчів, 11 голів, 19 асистів) після чого перейшов у Манчестер Юнайтед за 36 мільйонів євро. У складі манкуніанців виграв Лігу Європи 2016/17 та Кубок Англії.

Кольори ПСЖ екс-гравець збірної Іспанії захищав з 2019 року, перейшовши на правах вільного агента. З парижанами центрхав двічі став чемпіоном Франції та дійшов до фіналу ЛЧ 2019/20. За національну збірну Іспанії зіграв 2 матчі, а в складі молодіжки виграв чемпіонат Європи-2011.

У стартових двох турах Прімери Атлетік набрав 4 очки. Наступний матч команда зіграє 29 серпня на виїзді проти Кадіса.