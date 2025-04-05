ПСЖ переграв Анже (1:0) у 28 турі чемпіонату Франції. Звіт та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Парижани ще у минулому турі могли оформити своє чемпіонство, але, якщо Марсель зробив подарунок, то Монако все зіпсували. Отже, довелося свята чекати ще тиждень.

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Луїс Енріке зробив низку замін у стартовому складі, щоб дати лідерам відпочити перед Лігою чемпіонів проти Астон Вілли. У першому таймі ПСЖ створював моменти, а все ніяк не вдавалося забити. Анже лише двічі зумів підступитися до воріт суперника.

На 55 хвилині Хвіча Кварацхелія класно пройшов по лівому флангу, навісив на дальню стійку, де вже чекав пасу Дезіре Дуе. Француз класно вистрибнув і замкнув передачу грузина. ПСЖ після забитого гола не поспішав, але продовжив тиснути і шукати підходити до штрафного майданчика Анже.



У підсумку ПСЖ переміг і здобув 13-й титул чемпіона Франції.

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