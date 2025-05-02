Француз отримав пошкодження у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів з Арсеналом (1:0). Сьогодні, 2 травня, Усман Дембеле пропустив тренування з командою.

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Як повідомляє прес-служба ПСЖ, у нападника діагностовано розтягнення м'яза підколінного сухожилля правого стегна. Стан Дембеле покращується, і найближчими днями на Усмана чекає ще одне обстеження. Французькі ЗМІ зазначають, що нічого тривожного немає, і є велика надія, що він відновиться до матчу з Арсеналом.

Крім того, Преснель Кімпембе вибув зі складу, оскільки у захисника виявили набряк плюсневої кістки правої стопи.

Нагадаємо, матч-відповідь між Арсеналом та ПСЖ відбудеться у середу, 7 травня, на Парк де Пренс.

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