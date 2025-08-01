ПСЖ тепер має повноцінну вільну "вакансію" для Іллі Забарного у центрі захисту.

Фенербахче на своєму офіційному сайті оголосив про остаточний викуп Мілана Шкріняра у парижан. Особистий контракт розраховано на 4 роки.

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Інсайдери розкривають скромну суму компенсації – 7 млн євро гарантованими, ще 3 млн ПСЖ може отримати бонусами. 2 роки тому французький гранд переманив Шкріняра вільним агентом з Інтера, однак словак не зміг якнайкраще проявити себе. Взимку центрбек перебрався до Фенербахче на правах оренди і відразу став ключовим гравцем для Жозе Моурінью – 23 матчі, 3 голи + 2 асисти.

Тепер ПСЖ отримує вільне місце і додаткові кошти для здійснення трансферу Іллі Забарного. Провідні інсайдери рапортують про близьку угоду з Борнмутом щодо захисника збірної України, який може коштувати близько 70 млн євро.

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