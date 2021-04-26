ПСЖ домовився про продовження співпраці з голкіпером Кейлором Навасом, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Нова угода між парижанами та Кейлором розрахована до літа 2024-го. "Навас швидко проявив себе як один з найкращих голкіперів в історії ПСЖ, зігравши ключову роль в європейських досягненнях команди за останні два сезони", – йдеться у заяві клубу.

У нинішньому сезоні Ліги 1 34-річний воротар провів 25 матчів, в яких пропустив 16 м'ячів.

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