ПСЖ офіційно продовжив контракт з Навасом
19:58 - Читать на русском
Кейлор Навас продовжить захищати ворота паризького клубу.
ПСЖ домовився про продовження співпраці з голкіпером Кейлором Навасом, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Нова угода між парижанами та Кейлором розрахована до літа 2024-го. "Навас швидко проявив себе як один з найкращих голкіперів в історії ПСЖ, зігравши ключову роль в європейських досягненнях команди за останні два сезони", – йдеться у заяві клубу.
У нинішньому сезоні Ліги 1 34-річний воротар провів 25 матчів, в яких пропустив 16 м'ячів.
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