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ПСЖ офіційно підписав Булку

6 липня 19:40 669 Читать на русском
ПСЖ офіційно підписав Булку
Марцін Булка / ПСЖ

Польський воротар Марцін Булка офіційно перейшов у ПСЖ.

Паризький клуб підписав голкіпера, контракт якого з Челсі завершився, на правах вільного агента. Угода між ПСЖ та Булкою підписана на 2 роки, повідомляє офіційний сайт французького клубу.

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Марцін Булка перебрався до Челсі в 2016 році, але з того часу грав лише за команди U-19, U-21 та U-23. За основу "синіх" 19-річний поляк провів тільки кілька матчів у минулому міжсезонні.

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