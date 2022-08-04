Півзахисник Лілля Ренату Санчеш продовжить свої виступи у чемпіонаті Франції, але статус клубу серйозно змінюється.

ПСЖ офіційно підтвердив перехід переможця Євро-2016. Особистий контракт розрахований на 5 років, сума трансферу – 15 млн євро (дані інсайдерів).

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Попередні 3 сезони Санчеш відіграв у складі Лілля і ставав чемпіоном Франції 2020/21. Загалом за "догів" 24-річний португалець провів 90 матчів, оформивши 6 голів та 10 асистів. Цього літа на нього також полював Мілан, проте хавбек вирішив залишитися у Лізі 1.

Додамо, що ПСЖ – це друга спроба Санчеша закріпитися у топ-клубі. 6 років тому Баварія віддала за вихованця Бенфіки 35 млн євро, але той повністю провалився у Мюнхені.

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