ПСЖ на офіційному сайті повідомив про трансфер французького голкіпера Люка Шевальє. Контракт з 23-річним голкіпером розрахований на п'ять років.

Борнмут знайшов заміну Забарному – захисник обійдеться в 40 млн євро

За інформацією L'Équipe, підписання Шевальє обійшлося ПСЖ у 40 мільйонів євро. Крім того, Лілль може отримати за свого гравця 15 млн додаткових бонусів.

У минулому сезоні Люка Шевальє провів 48 матчів за французький клуб, пропустив 53 голи, 13 поєдинках відіграв "на нуль". Нещодавно гравець став номінантом на нагороду Льва Яшина, яку вручають найкращому голкіперу року. Раніше повідомлялося, що Люка замінить російського голкіпера ПСЖ Матвія Сафонова, який покине команду через майбутній трансфер Іллі Забарного.

Забарний у ПСЖ: навіщо українець Парижу, які шанси потіснити конкурентів і як бути з росіянином Сафоновим?