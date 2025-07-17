ПСЖ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання воротаря Ренато Маріна. Угода підписана до літа 2030 року. Трансфер був здійснений на правах вільного агента.

ПСЖ продовжує боротьбу за Забарного – Луїс Енріке хоче бачити українця у клубі, Борнмут очікує нової пропозиції

Марін виступав за прімаверу Роми. У сезоні 2023/24 він провів за команду 39 матчів, 13 з яких зіграв "на нуль". У минулому сезоні Ренато 28 разів був у заявці першої команди "джаллороссі", але так і не дебютував за неї.

Очікується, що Марін замінить у ПСЖ росіянина Сафонова. Це – вимога центрального захисника Борнмута і збірної України Іллі Забарного для переїзду до Парижа.