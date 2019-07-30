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ПСЖ офіційно підписав Гуйє

12:14 346 Читать на русском
ПСЖ офіційно підписав Гуйє
Ідрісса Гуйє / Фото ФК ПСЖ

Сенегальський півзахисник Ідрісса Гуйє відтепер захищатиме кольори ПСЖ.

Парижани оголосили про підписання Ідрісси Гуйє, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Контракт 29-річного сенегальця з чинним чемпіоном Франції розрахований до літа 2023 року. За інформацією ЗМІ, Евертон отримав за свого хавбека близько 32 млн євро.

В минулому сезоні АПЛ Гуйє провів 33 поєдинки, в яких відзначився двома асистами. Евертон фінішував на 8-й сходинці у турнірній таблиці.

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