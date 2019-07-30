ПСЖ офіційно підписав Гуйє

Овертайм — 13:00 1132
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Клуби-примари у Вищій лізі: перебіжчики із Шахтаря, скупі корейці і президент, якому "світила" тюрма
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Динамо – Шахтар: УПЛ затвердила дати та час матчів третього туруУкраїна — 12:27 889
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Топ-30 трансферів наших легіонерів літа-2019: італійський прорив, поповнення в Іспанії та Бельгії, динамівець на КіпріСвіт — 12:00 2629
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Карпати вийдуть з єдиного телепулу і підпишуть контракт з "2+2", – ЗМІУкраїна — 11:52 2586
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Реал оголосив заявку на Audi Cup: Лунін в обоймі, Бейл – поза спискомТовариські матчі — 10:22 3376