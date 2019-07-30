ПСЖ офіційно підписав Гуйє

Сенегальський півзахисник Ідрісса Гуйє відтепер захищатиме кольори ПСЖ.

Парижани оголосили про підписання Ідрісси Гуйє, повідомляє офіційний сайт клубу.

Евертон зробив нову шалену пропозицію щодо Заха

Контракт 29-річного сенегальця з чинним чемпіоном Франції розрахований до літа 2023 року. За інформацією ЗМІ, Евертон отримав за свого хавбека близько 32 млн євро.

В минулому сезоні АПЛ Гуйє провів 33 поєдинки, в яких відзначився двома асистами. Евертон фінішував на 8-й сходинці у турнірній таблиці.

Небезпека для Зінченка, жахаюча Барса та хитрий Ювентус: як змінились склади 10-и грандів Європи у період трансферів