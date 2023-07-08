На своєму офіційному сайті французький гранд оголосив про черговий трансфер. Півзахисник Мальорки Лі Кан Ін став гравцем ПСЖ.

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Очікується, що іспанський клуб отримає близько 22 мільйонів євро за свого футболіста. Парижани підписали контракт з Лі Кан Іном до 2028 року. В минулому сезоні кореєць зіграв за Мальорку в 36 матчах, в яких забив шість голів та оформив шість результативних передач.

Нагадаємо, що Лі Кан Ін став четвертим новачком у складі ПСЖ цього літа. Раніше парижани оголосили про підписання Марко Асенсіо, Мілана Шкріняра та Мануеля Угарте.

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