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"ПСЖ очікує на 4 фінали", – Неймар натякнув на амбіції своєї команди у Лізі чемпіонів

12:00 - Читать на русском
"ПСЖ очікує на 4 фінали", – Неймар натякнув на амбіції своєї команди у Лізі чемпіонів
Неймар / Фото ПСЖ

Зірковий форвард ПСЖ Неймар розповів про свою готовність до відновлення Ліги чемпіонів.

 

"Нас попереду очікує чотири фінали. Кожен матч буде вирішальним, це фінали, і саме так ми до них і ставимося. Ми завжди граємо заради того, щоб перемогти.

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Я задоволений своїми результатами. Очевидно, що впевненість команди в собі впливає на рівень моїх виступів, тому я більш ніж задоволений. Поєднання індивідуальних виступів і сильної команди приведе нас до титулів", – цитує Неймара Diario Sport.

Нагадаємо, в рамках 1/4 фіналу ЛЧ парижани зустрінуться з Аталантою Руслана Маліновського. Зустріч запланована на 12 серпня.

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ПСЖ ПСЖ Ліга чемпіонів Аталанта - ПСЖ Неймар
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